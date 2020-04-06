6 Апр 2020 2020-04-06T04:59:19+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на 6 апреля 2020 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Хабаровском крае ситуация по коронавирусу на 6 апреля 2020 года следующая: 11 человек, у которых диагностировали COVID-19, проходят лечение, у 14 людей подозревают коронавирусную инфекцию, том числе у одного ребенка.

Как отметили в региональном минздраве, среди пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 два человека в тяжелом состоянии. Одного из них подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, второй на кислородотерапии.

Всего по данным на 6 апреля 2020 года в стационарах края более 160 пациентов с внебольничными пневмониями, из них 69 детей. В изоляторах находятся четыре человека из числа тех, кто контактировал с зараженными, в Хабаровске таких нет.

Отметим также, что под медицинским наблюдением сейчас находятся около четырех тысяч человек, вернувшихся из зарубежных поездок, в том числе 18 помещены в обсерватор.

ИСТОЧНИК KP.RU