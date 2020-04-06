Контейнер с инвентарем таинственно исчез с территории частного дома в Хабаровске

6 Апр 2020 2020-04-06T04:58:05+03:00

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В Хабаровске с территории около частного дома исчез контейнер с инвентарем. Владелец этого имущества обратился в полицию. С его слов ущерб составил 40 тысяч рублей. По заявлению горожанина провели проверку и выяснили, что к краже причастен 47-летний безработный местный житель.

- Установили, что фигурант арендовал эвакуатор, при помощи которого похитил металлическую конструкцию. Чужое имущество он сдал в пункт вторсырья за три тысячи рублей. Вырученные от сделки деньги потратил на собственные нужды, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Отметим также, что ранее мужчину привлекали к уголовной ответственности за разбойное нападение и грабеж. Сейчас в отношении него возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Кража». За этот проступок максимально возможное наказание - это лишение свободы на срок до пяти лет. Контейнер сотрудники полиции изъяли и вернули владельцу.

ИСТОЧНИК KP.RU