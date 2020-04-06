2020-04-06T04:57:20+03:00
Общество

Циклон сместился на восток Хабаровского края

Ожидается сильный снег с дождем
Александр ШТААЛЬ
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Циклон сместился на восток Хабаровского краяЦиклон сместился на восток Хабаровского краяФото: Ольга КИВА
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На востоке Хабаровского края, а именно в Советско-Гаванском и Ванинском районах, а также в районе имени Лазо похозяйничает циклон. По прогнозам синоптиков, непогода принесет с собой сильные снегопады, которые в отдельные моменты будут сменяться дождем. Кроме того, ветер может усилиться до 20-25 м/с. В районах уже объявили штормовое предупреждение.

- Ночью в этих районах столбик термометра может опуститься ниже нуля, а днем ожидаются слабоположительные температуры. Поэтому к вечеру не исключен гололед. Водителям нужно быть предельно внимательными на дороге, - сообщили в гидрометцентре.

Жителям районов настоятельно рекомендуют позаботиться о личной безопасности. Пожалуйста, откажитесь от выходов на охоту и рыбалку, туристических походов. Не исключена вероятность замыкания линий связи, электроснабжения, аварий на объектах ЖКХ из-за налипания снега. Единый номер вызова экстренных служб «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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