6 Апр 2020 2020-04-06T04:55:17+03:00

ДГК усиливает контроль за энергоснабжением в Хабаровском крае ФОТО: официальный сайд ДГК

Специалисты делают ставку на качественное и бесперебойное электроснабжение

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Дальневосточная генерирующая компания усиливает контроль за надежностью работы своих производственных предприятий в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, сложившейся из-за коронавирусной инфекции. Всего работу наряду с крупными отопительными котельными обеспечивают 16 теплоэлектростанций, расположенных на территории всего дальневосточного региона.

Энергетики обеспечивают потребителей тепловой и электрической энергией согласно диспетчерским графикам нагрузок. Все производственные задачи и ремонтные работы на электростанциях выполняются строго по графику, весь оперативный персонал остается на своих местах для обеспечения непрерывной работы энергообъектов.

Руководство компании обеспечило оперативному персоналу теплоэлектростанций весь комплекс профилактических мероприятий: сотрудники оснащены средствами индивидуальной защиты от инфекции, регулярно проводится дополнительная дезинфекция помещений, а при входе на энергообъекты ДГК бесконтактным способом измеряется температура.

В сегодняшних условиях особое внимание ДГК направлено на качественное энергоснабжение социально значимых объектов и предприятий жизнеобеспечения Дальневосточного региона.

На 3 апреля фактов заражения сотрудников ДГК коронавирусной инфекцией не зарегистрировано.