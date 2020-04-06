6 Апр 2020 2020-04-06T05:20:17+03:00

Такой вывод можно сделать на основании данных, опубликованных Минстроем РФ за 2019 год

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Хабаровск признали самым комфортным городом из всех дальневосточных столиц. Такие выводы остается сделать на основании данных, опубликованных Минстроем России по итогам 2019 года. Исследование проводили на основе оценки шести показателей. Среди них жилье, общественно-деловая и социально-культурная инфраструктуры с прилегающим к ним пространством, улично-дорожная сеть, озелененные и общегородские пространства.

- Каждый фактор рассматривали с точки зрения безопасности, комфортности, экологичности и здоровья, идентичности и разнообразия, современности и актуальности среды, эффективности управления. Больше всего баллов оказалось именно у Хабаровска - 187, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

На втором месте оказался Владивосток, у которого 184 балла, на третьем Южно-Сахалинск и Магадан, набравшие по 181 баллу. Напомним, что не так давно краевая столица оказалась в центре резонансного события. Жильцы ветхих бараков напомнили о себе в виде обращения к американскому президенту. Об условиях своей далеко не комфортной жизни они чуть позже рассказывали на митинге. После такого выступления городские власти рассказали, куда готовы переселить горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU