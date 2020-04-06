Переподготовкой педагогов займутся в Хабаровском крае

6 Апр 2020 2020-04-06T05:33:59+03:00

На эти цели краевой институт развития образования получит 15 миллионов рублей

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В Хабаровском крае займутся переподготовкой педагогов. На эти цели краевой институт развития образования получит 15 миллионов рублей. Деньги выделят на основании конкурсного отбора, по итогу которого региональное ведомство стало победителем.

- Грант выделят из федерального бюджета в рамках федерального проекта «Учитель будущего». Деньги в крае собираются направить на разработку и внедрение региональной системы непрерывного профессионального образования педагогов, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

В планах внедрить современную цифровую платформу для мониторинга профессиональных дефицитов и интересов педагогического сообщества. Кроме того, собираются открыть центр наставничества и центр цифровой трансформации образования, подготовить не менее 500 педагогов для работы с новыми образовательными технологиями. Еще полторы тысячи педагогов вовлекут в создание иных методов обучения и воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU