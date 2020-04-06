Житель Хабаровского края скончался от коронавируса в Таиланде

6 Апр 2020 2020-04-06T05:49:10+03:00

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Житель поселка Ванино скончался от коронавируса в Таиланде. Печальную весть объявили в администрации Ванинского района, где прежде проживал мужчина. По предварительной информации, он лечился в одном из госпиталей курортного таиландского города Паттайя. Согласно информации, предоставленной Владимиром Прониным, заведующим консульским отделом посольства России в Таиланде, пациент скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Известно, что 48-летний мужчина жил долгое время в Таиланде с семьей. Его доставили в больницу Паттайи в конце марта с симптомами ОРВИ, позже подтвердили заболевание коронавирусом. Несколько дней он находился в отделении интенсивной терапии, где был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а 5 апреля врачи констатировали его смерть.

Жена россиянина пока находится в той же больнице, что и супруг. Она на карантине. Согласно предоставленным данным, умерший мужчина ранее жил в Ванино, переехал в Таиланд примерно 10 лет назад вместе с семьей. Там он занимался туристическим бизнесом и сделками на рынке недвижимости.

ИСТОЧНИК KP.RU