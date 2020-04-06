Лучшие работы выбрали для Всемирного конкурса рисунков в Хабаровском крае

6 Апр 2020 2020-04-06T06:23:29+03:00

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В Хабаровском крае подвели итоги регионального этапа Всемирного конкурса рисунков. Напомним, творческое состязание проводили с 10 января по 10 марта 2020 года. За это время участники представили на суд жюри 43 работы.

- Конкурс проводили на территории Хабаровска, Хабаровского, Николаевского, имени Полины Осипенко районов. Цель этого мероприятия - привлечь внимание педагогов и учащихся к важности и ценности сохранения мигрирующих рыб, пресноводных и морских экосистем и свободно текущих рек, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

По условиям конкурса на рисунках должен быть изображен один из трех видов мигрирующих рыб: кета, таймень или осетр. Лучше всего с этим заданием справились участники в возрастной группе 5-11 лет Перевозняк Александра, Плошкина Ольга и Гвоздев Иван, занявшие первое, второе и третье места соответственно. Отметили члены жюри рисунки Силантьевой Анастасии в номинации «Приз зрительских симпатий», Чащиной Валерии «За творческий подход в раскрытии темы праздника Всемирный день мигрирующих рыб», Журавлёвой Влады в номинации «Лучший плакат».

В возрастной группе 12-18 лет отличились Лавренук Ангелина, Зосимова Анастасия и Булденко Анна, занявшие первое вторе и третье места соответственно. В номинации «Приз зрительских симпатий» отмечены работы Бургасовой Валерии и Лебедько Алины.

О награждении и вручении призов победителям сообщат дополнительно.

ИСТОЧНИК KP.RU