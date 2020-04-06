Фейк о предстоящих прививках от коронавируса развенчали в ЕАО

6 Апр 2020 2020-04-06T06:44:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В ЕАО возник очередной повод для пересудов. На этот раз жители области стали обсуждать, распространяющееся сообщение о прививках от коронавируса. В мессенджерах люди пересылали друг другу информацию о том, что некие люди под видом врачей и полицейских будут ходить по домам и заставлять проходить тесты на выявление коронавирусной инфекции. Они же будут ставить прививки, которые могут привести к смерти.

- Эти заявления – лож. Повторим, что специальные исследования проводятся только после обращения человека в лечебное учреждение и исключительно по назначению врача. А прививки от новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день вообще не существует, - заявили в пресс-службе правительства области.

Напомним, ранее обсуждаемой новостью была гибель жителя Еврейской автономии от коронавируса. Эту информацию также опровергли. Летальных исходов от COVID-19 в регионе не регистрировали.

Жителей области убедительно просят для получения информации по ситуации о коронавирусе обращаться только к достоверным источникам. Тем, кто распространяет дезинформацию, напоминают, что за это предусмотрена административная ответственность.

ИСТОЧНИК KP.RU