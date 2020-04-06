2020-04-06T07:19:53+03:00
Происшествия

Водитель пострадал в аварии на улице Краснореченской в Хабаровске

Происшествие случилось в минувшие выходные, 4 апреля
Александр ШТААЛЬ
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Водитель пострадал в аварии на улице Краснореченской в ХабаровскеВодитель пострадал в аварии на улице Краснореченской в ХабаровскеФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске в минувшую субботу, 4 апреля, на улице Краснореченской случилась авария. По предварительной информации, в районе дома №90 столкнулись машины Infiniti FX35 и Toyota Aqua. Сообщается, что первая иномарка двигалась со стороны улицы Узловая в сторону улицы Индустриальная и на регулируемом перекрестке улиц Краснореченская и Урицкого врезалась во вторую машину, двигавшуюся во встречном направлении.

- Пострадал один человек – водитель машины Toyota Aqua. Ему понадобилась медицинская помощь. Врачи диагностировали у пострадавшего травму живота, грудной клетки, с повреждением легкого справа, перелом костей таза, правого бедра и левого плеча, - рассказал информированный источник.

Известно, что водитель Infiniti FX35 сел за руль, не имя водительского удостоверения. Кроме того, он был пьян.

Автолюбителей Хабаровска убедительно просят соблюдать правила дорожного движения. Пожалуйста, по возможности отложите поездки и останьтесь дома во время режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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