2020-04-06T07:50:00+03:00
Общество

В Хабаровский край пробирается фейк о крупных выплатах на время коронавируса

Жителей региона убедительно просят на него не реагировать
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровский край пробирается фейк о крупных выплатах на время коронавирусаВ Хабаровский край пробирается фейк о крупных выплатах на время коронавирусаФото: Мария ЛЕНЦ
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Жители Хабаровского края рискуют стать жертвами мошенников, если поверят очередной фейковой информации. Суть этого сообщения сводится к тому, что граждан убеждают о якобы подписанных указах и других нормативных актах, согласно которым полагаются крупные денежные выплаты. При этом, аферисты не стесняются для пущей убедительности задействовать видеоролики с участием медийных личностей, которые явно не догадываются о том, как используют их имена.

- Недостоверную информацию в виде видеороликов выявили во время мониторинга социальной сети. Цель злоумышленников - завладеть деньгами граждан. Жителей региона убедительно просят сохранять бдительность и ориентироваться только на официальные источники опубликования нормативно-правовых актов, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Авторам дезинформации напоминают, что за распространение недостоверных сведений предусмотрена административная ответственность. В качестве наказания могут назначить штраф для граждан в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой, для должностных лиц - от 60 тысяч до 200 тысяч рублей и для юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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