2020-04-06T09:28:32+03:00
Общество

В Хабаровском крае часть предпринимателей вернется к работе

Для этого нужно выполнить определенные условия
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае часть предпринимателей вернутся к работеВ Хабаровском крае часть предпринимателей вернутся к работеФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае часть предпринимателей вернется к работе. Это будет возможно, если они выполнят определенные условия. Такую позицию озвучил глава региона Сергей Фургал на аппаратном совещании сегодня, 6 апреля 2020 года.

- Надо подумать о тех предпринимателях, которые могут работать при определенных условиях. Например, парикмахерские, салоны красоты и другие организации, специализирующиеся на бытовом обслуживании, могут работать. При этом клиентов они будут обслуживать только по предварительной записи, не более двух-трех человек в зале. У сотрудников должны быть индивидуальные средства защиты, в помещениях должны проводить санобработку, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.

Отметим также, что послабления для предпринимателей при хорошем стечении обстоятельств начнут действовать после 15 апреля.

В Хабаровском крае часть предпринимателей вернутся к работе.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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