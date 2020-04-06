В Хабаровском крае часть предпринимателей вернется к работе
В Хабаровском крае часть предпринимателей вернется к работе. Это будет возможно, если они выполнят определенные условия. Такую позицию озвучил глава региона Сергей Фургал на аппаратном совещании сегодня, 6 апреля 2020 года.
- Надо подумать о тех предпринимателях, которые могут работать при определенных условиях. Например, парикмахерские, салоны красоты и другие организации, специализирующиеся на бытовом обслуживании, могут работать. При этом клиентов они будут обслуживать только по предварительной записи, не более двух-трех человек в зале. У сотрудников должны быть индивидуальные средства защиты, в помещениях должны проводить санобработку, - сказал Сергей Фургал, губернатор Хабаровского края.
Отметим также, что послабления для предпринимателей при хорошем стечении обстоятельств начнут действовать после 15 апреля.
В Хабаровском крае часть предпринимателей вернутся к работе.Правительство Хабаровского края
ИСТОЧНИК KP.RU