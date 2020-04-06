2020-04-06T09:22:19+03:00
Общество

На стадионе имени Ленина в Хабаровске идет дезинфекция

Обеззараживающими средствами обработают около 42 гектаров территории
Александр ШТААЛЬ
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На стадионе имени Ленина в Хабаровске идет дезинфекция ФОТО: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского краяНа стадионе имени Ленина в Хабаровске идет дезинфекция ФОТО: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края
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Стадион имени Ленина в Хабаровске вошел в число объектов, территорию которых в обязательном порядке обрабатывают дезинфицирующими средствами. Специалисты планируют в общей сложности обеззаразить около 42 гектаров. Такую площадь занимает спортивный парк стадиона имени Ленина, который находится в ведомстве Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.

- Специалисты для обработки применяют хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором. Необходимыми препаратами уже обеспечили учреждение. Обеззараживают территорию с помощью поливомоечной машины, - рассказали в дирекции.

Дезинфекцию будут проводить в течение недели. Впрочем, для посетителей стадион имени Ленина закрыт на карантин с 30 марта. Однако, несмотря на закрытые входные группы и предупредительные таблички, на стадион все равно забредают горожане, которым напоминают, что закрыть спортивный парк решили, чтобы обезопасить жителей и гостей города. Ведь, по мнению медиков, карантин - это единственная реальная возможность сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории.

На стадионе имени Ленина в Хабаровске идет дезинфекция.Автор: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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