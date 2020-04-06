На стадионе имени Ленина в Хабаровске идет дезинфекция
Стадион имени Ленина в Хабаровске вошел в число объектов, территорию которых в обязательном порядке обрабатывают дезинфицирующими средствами. Специалисты планируют в общей сложности обеззаразить около 42 гектаров. Такую площадь занимает спортивный парк стадиона имени Ленина, который находится в ведомстве Дирекции спортивных сооружений Хабаровского края.
- Специалисты для обработки применяют хлорсодержащие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором. Необходимыми препаратами уже обеспечили учреждение. Обеззараживают территорию с помощью поливомоечной машины, - рассказали в дирекции.
Дезинфекцию будут проводить в течение недели. Впрочем, для посетителей стадион имени Ленина закрыт на карантин с 30 марта. Однако, несмотря на закрытые входные группы и предупредительные таблички, на стадион все равно забредают горожане, которым напоминают, что закрыть спортивный парк решили, чтобы обезопасить жителей и гостей города. Ведь, по мнению медиков, карантин - это единственная реальная возможность сдержать распространение новой коронавирусной инфекции на территории.
На стадионе имени Ленина в Хабаровске идет дезинфекция.Автор: Дирекция спортивных сооружений Хабаровского края
ИСТОЧНИК KP.RU