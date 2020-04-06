2020-04-06T09:56:59+03:00
Общество

В Хабаровске первый день работали дежурные группы в детсадах

Детей принимали с восьми часов утра
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске первый день работали дежурные группы в детсадахВ Хабаровске первый день работали дежурные группы в детсадахФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровске сегодня, 6 апреля, первый день работали дежурные группы в детсадах. Напомним, их открыли всего четыре в городе. При этом провести время с воспитателями пришли пока только шесть мальчишек и девчонок. Возможно, завтра их число значительно возрастет: родительские звонки в муниципальное профильное управление не смолкают.

- Ранее сообщалось, что губернатор края принял решение о создании при четырех детсадах нашего города групп. Они рассчитаны на детей, чьи родители заняты на непрерывных производствах или на предприятиях системы жизнеобеспечения города, - сказала Татьяна Матвеенкова, и.о. начальника городского управления образования.

Напомним, группы работают в Центральном районе - в детском саду №184 по улице Служебной, 9, в Южном микрорайоне - в детсаду №163 по улице Краснореченской, 50, в Северном - в ДОУ №20 по улице Шелеста, 75 А и в Железнодорожном районе - в садике №196 по улице Георгиевской, 35.

Жителям города напоминают, что в Хабаровске работает телефон горячей линии. Специалисты готовы рассказать о графике работы учреждений образования в связи с распространением коронавируса в будние дни с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00. На вопросы горожан отвечают специалисты городского управления образования: о работе дошкольных учреждений - по телефону 55-68-19; о работе общеобразовательных учреждений - по телефону 55-68-03; о работе учреждений дополнительного образования - по телефону 55-68-12.

ИСТОЧНИК KP.RU

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