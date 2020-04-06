В Биробиджане обеззараживают самые посещаемые места
В Биробиджане занялись обеззараживанием наиболее посещаемых и проходимых мест. Работу по дезинфекции выполняют военные радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) из села Бабстово совместно с представителями управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города.
- Обеззараживающие вещества разводят в военной автоцистерне и распыляют их. На минувших выходных в городе обработали привокзальную площадь, Сквер Победы и Арбат, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый.
Сегодня, 6 апреля, специалисты работают на театральной площади, набережной реки Бира и площади имени Ленина. Для дезинфекции применяют препарат, который имеет все сертификаты соответствия и рекомендован Роспотребнадзором ЕАО именно для противовирусной дезинфекции. Принимаемые меры направлены на нераспространение коронавирусной инфекции. Жителей города убедительно просят соблюдать режим самоизоляции.
ИСТОЧНИК KP.RU