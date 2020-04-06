2020-04-06T12:35:07+03:00
Общество

В Биробиджане обеззараживают самые посещаемые места

Работу выполняют военные совместно с представителями управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане обеззараживают самые посещаемые местаВ Биробиджане обеззараживают самые посещаемые местаФото: администрация Биробиджана
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В Биробиджане занялись обеззараживанием наиболее посещаемых и проходимых мест. Работу по дезинфекции выполняют военные радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) из села Бабстово совместно с представителями управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям мэрии города.

- Обеззараживающие вещества разводят в военной автоцистерне и распыляют их. На минувших выходных в городе обработали привокзальную площадь, Сквер Победы и Арбат, - рассказал мэр Биробиджана Александр Головатый.

Сегодня, 6 апреля, специалисты работают на театральной площади, набережной реки Бира и площади имени Ленина. Для дезинфекции применяют препарат, который имеет все сертификаты соответствия и рекомендован Роспотребнадзором ЕАО именно для противовирусной дезинфекции. Принимаемые меры направлены на нераспространение коронавирусной инфекции. Жителей города убедительно просят соблюдать режим самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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