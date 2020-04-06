2020-04-06T12:34:16+03:00
Общество

На должника по алиментам завели уголовное дело в Хабаровске

Мужчина не оплатил 40 тысяч рублей на содержание своего ребенка
Александр ШТААЛЬ
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На должника по алиментам завели уголовное дело в ХабаровскеНа должника по алиментам завели уголовное дело в ХабаровскеФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровске на должника по алиментам завели уголовное дело. Мужчина упорно не хотел платить за содержание своего же ребенка, чем и навлек на свою голову неприятности. В отношении него начались разбирательства по статье уголовного кодекса «Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

- Причиной столь пристального внимания правоохранителей стал долг в 40 тысяч рублей. Именно такую сумму мужчина задолжал своему же ребенку. Ранее его уже привлекали к административной ответственности, однако никаких выводов для себя он не сделал, - прокомментировали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Если горе-отец не осознает происходящего, то вполне может получить уголовное наказание. Суд может назначить ему либо исправительные или принудительные работы на срок до одного года, либо арест на срок до трех месяцев, либо лишение свободы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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