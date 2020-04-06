Три ледовые переправы закрыли в районе имени Полины Осипенко в Хабаровском крае

6 Апр 2020 2020-04-06T12:33:33+03:00

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В Хабаровском крае закрыли три ледовые переправы в районе имени Полины Осипенко. Временные трассы находились на реке Амгунь у села Удинск и в районе устья ручья Талакан, а также на протоке Сомненской в районе поселка Оглонги.

- После осмотра участники комиссии подписали акты о прекращении работы этих сезонных дорог. На местах съездов установили запрещающие знаки, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. - В Хабаровском крае пока еще продолжают действовать ледовые переправы, в Аяно-Майском районе - три, в Верхнебуреинском, Николаевском и Комсомольском районах по одной, в Охотском районе - четыре.

Жителей края убедительно просят не выходить и не выезжать на лед там, где это запрещено. Пожалуйста, не рискуйте своей жизнью и здоровьем. Напомним, в регионе уже зарегистрировали несколько несчастных случаев, когда машины проваливались под лед.

ИСТОЧНИК KP.RU