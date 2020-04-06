2020-04-06T12:32:39+03:00
Недвижимость

Вопрос о расселении бараков чаще всего задают жители Хабаровского края

Такой вывод в региональном министерстве ЖКХ сделали после анализа обращений
Александр ШТААЛЬ
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Вопрос о расселении бараков чаще всего задают жители Хабаровского краяВопрос о расселении бараков чаще всего задают жители Хабаровского краяФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Жители Хабаровского края отправили в региональное министерство ЖКХ больше четырех тысяч обращений. Их них большая часть была посвящена расселению бараков, содержанию общего имущества и реализации национальных проектов. По всем обращениям специалисты министерства дали развернутые ответы и разъяснения.

Отметим, что в связи с угрозой распространения коронавируса в ведомстве приостановили личный прием граждан. Однако жителям края предложили альтернативные варианты. Так, обращения принимают через официальный сайт министерства www.gkh27.ru, на электронную почту министерства: office@adm.khv.ru, в виде письма, отправленного по адресу: 680000, Хабаровск, улица Фрунзе, 71 и через установленный в холле административного здания по адресу: Хабаровск, улица Фрунзе, 71, оборудованный стационарный ящик для приема обращений, ежедневно, с 9:00 до 18:00, кроме выходных и нерабочих праздничных дней.

В министерстве ЖКХ края отметили, что справочную информацию гражданам предоставляют по телефонам: (4212) 40-22-17 - приемная и (4212) 31 46 72 - отдел документационного обеспечения и межведомственного взаимодействия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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