Ситуация по коронавирусу на 6 апреля 2020 года в ЕАО

6 Апр 2020 2020-04-06T12:36:22+03:00

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Ситуация с коронавирусом на вечер 6 апреля 2020 года остается стабильной. Новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией пока не подтвердили, на излечении находятся три человека, у которых диагностировали COVID-19. Также под медицинским наблюдением в регионе находятся 285 человек, пять из которых госпитализированы в инфекционную больницу с подозрением на коронавирус.

- К слову, с сегодняшнего дня изменили схему транспортировки проб. По новым правилам их будут отправлять не в новосибирский центр «Вектор», а в научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии в Хабаровске. Это позволит сократить время получения результатов исследования и более оперативно предпринимать меры по недопущению распространения болезни, - рассказал Павел Копылов, руководитель Управления Роспотребнадзора по ЕАО.

Отметим также, что в области продолжают обследовать граждан, которые контактировали с зараженными. В регионе таких выявили 159 человек, пробы уже взяты у 156 из них. Продолжает действовать режим ЧС в Октябрьском районе, а жильцы подъезда дома №65 на улице Калинина в Биробиджане находятся на карантине. Здесь живет девушка с подозрительной пробой на коронавирус. Окончательный диагноз ей еще не поставили.

ИСТОЧНИК KP.RU