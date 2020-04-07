Обстановка в Хабаровском крае 7 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

7 Апр 2020 2020-04-07T05:10:41+03:00

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По прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 7 апреля опасных метеорологических явлений не будет. В Хабаровске ожидается небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью от 0 до -2, днем от +4 до +6, ветер северный 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. На юге края небольшой мокрый снег будет ночью, днем - небольшой мокрый снег и дождь, температура ночью от -4 до +1, днем от +4 до +10, ветер северный 9-14 м/с. В центральных районах прогнозируют небольшой снег и мокрый снег, температура ночью от 0 до -8, днем от 0 до +10, ветер северный, северо-восточный 6-14 м/с, на побережье Татарского пролива порывы до 15-22 м/с. На севере края местами небольшой снег и мокрый снег, температура ночью от 0 до -8, днем от -2 до +7, ветер северный, северо- восточный 5-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона в крае не зафиксировали.

По данным ТУ Роспотребнадзора, с 30 марта по 5 апреля 2020 года в регионе зафиксировали шесть тысяч 453 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог по краю не превышен и составляет семь тысяч 342,1.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. При его подготовке использовали информацию ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU