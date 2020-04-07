2020-04-07T05:09:24+03:00
Общество

Ритм хабаровской промышленности постепенно восстанавливается

Десятки крупных компаний возобновили свою работу
Александр ШТААЛЬ
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Ритм хабаровской промышленности постепенно восстанавливаетсяРитм хабаровской промышленности постепенно восстанавливаетсяФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровская промышленность постепенно возвращается в привычную колею. Так, по данным на 6 апреля 2020 года, работу возобновили десятки крупных предприятий после вынужденных выходных, введенных указом президента страны.

- Среди компаний, которые возобновили свою работу, заводы, сервисные центры и прочие промпредприятия, - рассказал Анатолий Кныш, заместитель начальника городского управления промышленности, транспорта и связи. - Так, рабочий процесс стартовал на «Дальэнергомаше», РЭБ флота, «Хабаровском судостроительном заводе», «179-ом судоремонтном заводе», «Дальневосточном авиационно-сервисном центре», «Хабаровском радиотехническом заводе», заводе имени Горького и других.

Однако на этом этапе не хватает людей, так как среди работников есть те, возраст которых превышает 65 лет. Последних отправили на домашнюю самоизоляцию. Среди открывшихся компаний также 35 почтовых отделений краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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