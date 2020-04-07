Ритм хабаровской промышленности постепенно восстанавливается

7 Апр 2020 2020-04-07T05:09:24+03:00

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Хабаровская промышленность постепенно возвращается в привычную колею. Так, по данным на 6 апреля 2020 года, работу возобновили десятки крупных предприятий после вынужденных выходных, введенных указом президента страны.

- Среди компаний, которые возобновили свою работу, заводы, сервисные центры и прочие промпредприятия, - рассказал Анатолий Кныш, заместитель начальника городского управления промышленности, транспорта и связи. - Так, рабочий процесс стартовал на «Дальэнергомаше», РЭБ флота, «Хабаровском судостроительном заводе», «179-ом судоремонтном заводе», «Дальневосточном авиационно-сервисном центре», «Хабаровском радиотехническом заводе», заводе имени Горького и других.

Однако на этом этапе не хватает людей, так как среди работников есть те, возраст которых превышает 65 лет. Последних отправили на домашнюю самоизоляцию. Среди открывшихся компаний также 35 почтовых отделений краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU