2020-04-07T08:14:46+03:00
Экономика

Россельхозбанк обеспечит банковское обслуживание в Хабаровском крае несмотря на пандемию

Офисы будут работать в специальном режиме, с максимальной заботой о безопасности здоровья клиентов
Евгения МОЛОТОВА
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Россельхозбанк обеспечит банковское обслуживание в Хабаровском крае несмотря на пандемию ФОТО: РоссельхозбанкРоссельхозбанк обеспечит банковское обслуживание в Хабаровском крае несмотря на пандемию ФОТО: Россельхозбанк
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В соответствии с указом президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 Россельхозбанк, как организация, оказывающая финансовые услуги в части неотложных функций, обеспечит доступ к основным продуктам и услугам во всех регионах присутствия.

С 6 апреля офисы РСХБ будут работать по специальному гибкому графику, который позволит клиентам лично обращаться в банк для решения жизненно важных вопросов. Частные клиенты и юридические лица будут иметь возможность совершать платежные и расчетные операции, пролонгировать вклады, получать банковские карты, а также кредиты, в том числе льготные в рамках госпрограммы развития сельских территорий.

Здоровье клиентов и сотрудников остается приоритетом для РСХБ. В текущей ситуации банком приняты все возможные профилактические меры, а в отделениях неукоснительно соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования и ограничения. При этом мы рекомендуем сократить визиты в офисы банка и использовать дистанционное обслуживание. Удаленно из дома, в том числе с помощью мобильного приложения, клиенты РСХБ могут осуществлять денежные переводы, оплачивать услуги, открывать и пополнять вклады, погашать кредиты, обменивать валюту и совершать другие операции.

В сложившейся ситуации банк осознает важность оперативного доступа к инструментам государственной поддержки. Поэтому помимо предоставления кредитных средств, РСХБ будет в индивидуальном порядке рассматривать обращения по предоставлению кредитных каникул и реструктуризации.

По вопросам обслуживания можно круглосуточно обращаться в контакт-центр банка 8 (800) 100-0-100 (звонок по России бесплатный). С графиком работы отделений можно ознакомиться на сайте банка.

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