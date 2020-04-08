2020-04-08T02:11:32+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 8 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

На юге региона ожидаются небольшие осадки
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 8 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 8 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фонФото: Ольга КИВА
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В Хабаровском крае, по прогнозам специалистов ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 8 апреля не будет опасных метеорологических явлений. В Хабаровске день пройдет без существенных осадков, температура ночью от 0 до -2, днем от +6 до +8, ветер северо-восточный 7-12 м/с, порывы 15-18 м/с. На юге края ночью небольшие осадки, местами осадки преимущественно в виде мокрого снега, днем местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, ночная температура от -5 до 0, днем от +4 до +9, ветер северный, северо-восточный 9-14 м/с. В центральных районах небольшой мокрый снег ожидается ночью, а днем преимущественно без осадков, температура ночью от 0 до -8, днем от +1 до +12, ветер северный, северо-восточный 7-13 м/с, порывы до 15-20 м/с. На севере региона преимущественно без осадков, температура ночью от -1 до - 10, днем от +1 до +10, ветер северный, северо-западный 6-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 9 до 16 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Превышения допустимых уровней радиационного фона на территории края не регистрировали.

По данным ТУ Роспотребнадзора, в период с 30 марта 5 апреля 2020 года в регионе зафиксировали шесть тысяч 453 случая заболеваний острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Эпидпорог в крае не превышен и составляет семь тысяч 342,1.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Для этого использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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