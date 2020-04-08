2020-04-08T02:09:59+03:00
Общество

Почти 150 литров алкоголя уничтожат в Хабаровском крае

Столько незаконной продукции конфисковали судебные приставы
Александр ШТААЛЬ
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Почти 150 литров алкоголя уничтожат в Хабаровском краеПочти 150 литров алкоголя уничтожат в Хабаровском краеФото: УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО
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В Хабаровском крае собираются ликвидировать 148,5 литра алкоголя. Некачественную продукцию конфисковали судебные приставы Амурского района. Спиртосодержащий товар уже передали в ОАО «Росспиртпром» для дальнейшей переработки (уничтожения).

- В отделе судебных приставов по Амурскому району на исполнении находится исполнительное производство в отношении местного жителя. У него и находился незаконный алкоголь в количестве 137 единиц, который конфисковали согласно решению суда, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Сначала изъятое передали на хранение в УМВД России по Амурскому району, а потом уже в ОАО «Росспиртпром». На сегодняшний день исполнительное производство окончено. Требования, содержащиеся в исполнительном документе, исполнены в полном объеме. Теперь здоровье граждан в безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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