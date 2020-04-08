Лжесотрудники Роспотребнадзора продают документы в Хабаровском крае

8 Апр 2020 2020-04-08T02:09:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае на фоне угрозы распространения коронавируса активизировались мошенники. На этот раз неизвестные атакуют вполне конкретную категорию «клиентов» - организации, оказывающие медицинские услуги. При этом злоумышленники решили для пущей убедительности представляться сотрудниками Роспотребнадзора.

- Неизвестные звонят в компании и предлагают купить комплект документов, чтобы в будущем избежать внеплановой проверки. Они объясняют, что речь идет о готовности лечебной организации к работе с коронавирусной инфекцией, а также об оформлении уголка потребителя, - рассказали в региональном управлении Роспотребнадзора.

Организации в регионе предупреждают, что данные действия являются мошенничеством неизвестных лиц. Если вам позвонили с предложением о перечислении денег, пожалуйста, сообщите об этом в правоохранительные органы. По этим фактам будут проводить уголовные разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU