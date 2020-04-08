На мать в ЕАО составили протокол за переход железной дороги

8 Апр 2020 2020-04-08T03:44:00+03:00

При этом женщина находилась на потенциально опасном участке вместе с сыном

Изменить размер текста: A A

Жительница Еврейской автономии решила перейти железную дорогу. Она то ли не обратила внимания, то ли сознательно проигнорировала установленные запрещающие знаки. При этом свой маневр местная жительница выполняла не одна, а вместе с 13-летним сыном.

- Женщину заметили инспекторы ГПДН линейного отдела полиции на станции «Биробиджан» во время рейда. Она вместе с несовершеннолетним находилась на 8352 километре станции, переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

При этом женщина не задумывалась, что своими действиями подвергает свою жизнь и жизнь ребенка опасности. По итогу в отношении женщины составили административный протокол за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Биробиджан для принятия решения.

ИСТОЧНИК KP.RU