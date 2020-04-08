На мать в ЕАО составили протокол за переход железной дороги
Жительница Еврейской автономии решила перейти железную дорогу. Она то ли не обратила внимания, то ли сознательно проигнорировала установленные запрещающие знаки. При этом свой маневр местная жительница выполняла не одна, а вместе с 13-летним сыном.
- Женщину заметили инспекторы ГПДН линейного отдела полиции на станции «Биробиджан» во время рейда. Она вместе с несовершеннолетним находилась на 8352 километре станции, переходила железнодорожные пути в неустановленном месте, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.
При этом женщина не задумывалась, что своими действиями подвергает свою жизнь и жизнь ребенка опасности. По итогу в отношении женщины составили административный протокол за неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних. Материалы направили в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав города Биробиджан для принятия решения.
ИСТОЧНИК KP.RU