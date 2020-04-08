Звездопад увидят жители Хабаровского края во второй половине апреля

8 Апр 2020 2020-04-08T03:42:20+03:00

Понаблюдать за метеорным потоком получится, если не будет облаков

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Жители Хабаровского края смогут увидеть редкое астрономическое явление - самый настоящий звездопад. Это будет возможно, если погода не подкачает, и на небе не будет облаков. Метеорный поток случится во второй половине апреля, 22 числа. Кстати, это самый подходящий момент, чтобы загадать желание.

- Следующий звездопад случится в начале мая, а в конце этого месяца Венера приблизится к Марсу, и это тоже можно будет при желании разглядеть, - рассказали в клубе астрономов Хабаровска.

Отметим также, что для желающих понаблюдать за звездным небом организуют индивидуальные, групповые и гостевые экскурсии. Также организаторы готовы предоставить телескоп, или другое оборудование. Заметим, что мероприятия проводят при условии ясного неба. Запись через аккаунт в социальной сети «Астрономия в Хабаровске».

ИСТОЧНИК KP.RU