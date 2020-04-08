Машины скорой помощи продезинфицировали в Хабаровске

8 Апр 2020 2020-04-08T03:41:17+03:00

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В Хабаровске продезинфицировали машины скорой помощи. Это очередной этап работ в связи с угрозой распространения коронавируса. Врачи на спецтранспорте ежедневно выезжают на вызовы к гражданам с самыми различными заболеваниями. Всего обеззараживающими препаратами обработали машины на шести станциях.

- Спецобработку проводят и в подразделениях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Пожарные и спасатели работают круглосуточно и находятся в режиме повышенной готовности, принимая при этом все необходимые меры для профилактики распространения вирусных инфекций. Особое внимание уделяется дезинфекции зданий, служебных помещений, гаражных боксов и спецтранспорта, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Ране сообщалось о том, что в городе обработали здания и территорию городской инфекционной больницы №10, железнодорожного вокзала краевой столицы и привокзальной площади, территорию возле аэропорта, автовокзала, пешеходные зоны и территорию стадиона имени Ленина.

ИСТОЧНИК KP.RU