Часть жителей Хабаровска в ночь на 8 апреля осталась без электричества

8 Апр 2020 2020-04-08T05:12:32+03:00

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В Хабаровске по данным на семь часов утра 8 апреля без электричества остаются жильцы домов в переулке Ухтомского, 17, на улице Куйбышева, №№1 и 5, а также в домах частного сектора на улицах Почтовая, Невская, Рижская. Причина тому - упавшая электроопора. На данный момент идут восстановительные работы.

Как отметили в городской администрации, в краевой столице не зафиксировали отключений горячей, холодной воды и отопления. Также в городе не работают 69 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог вывезли 124,4 кубометра мусора и смета. От предприятий благоустройства работали 76 единиц техники, в том числе ночью 15 специализированных машин.

Отметим также, что за минувшие сутки, 7 апреля, в городе случилось 18 дорожных аварий. Скорую помощь по номеру «03» горожане вызывали 686 раз.

Сегодня утром, 8 апреля, на городские маршруты вышли 444 единицы общественного транспорта. Из них 23 трамвая, 13 троллейбусов и 408 автобусов. Еще 57 автобусов работают на пригородных маршрутах. Автолюбителей убедительно просят скорректировать маршрут в связи предстоящими работами на улицах Краснореченская, Карла Маркса от Синельникова до Промышленной, Королева, Космическая, Хабаровская, Шелеста.

ИСТОЧНИК KP.RU