8 Апр 2020 2020-04-08T05:11:10+03:00

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Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 8 апреля 2020 года - всего в регионе зафиксировали 16 случаев заболевания. Из этих пациентов троих уже выписали, 13 пациентов проходят лечение. Кроме того, у 17 людей врачи подозревают COVID-19, пока ждут результатов обследований. Среди пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на COVID-19 - трое в стабильно тяжелом состоянии. В изоляторах сейчас наблюдают 12 человек, контактировавших с зараженными COVID-19, в том числе три ребенка. Все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.

- В стационарах края находятся около 150 пациентов с внебольничными пневмониями, из них 53 ребенка, в инфекционном госпитале Хабаровска - 42 пациента с внебольничными пневмониями. За минувшие сутки госпитализировали четверых, а выписали девять человек, - рассказали в краевом минздраве.

Отметим также, что 7 апреля в медучреждения поступили семь пациентов с ОРВИ, выбыли девять, получают лечение 36 человек. Под медицинским наблюдением находятся 3,6 тысячи человек, вернувшихся из зарубежных поездок, в том числе в обсерваторе 19 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU