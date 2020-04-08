2020-04-08T05:10:05+03:00
Общество

В Хабаровске выберут проект памятника труженикам тыла

Монумент планируют установить в сквере площади «Город воинской славы»
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске выберут проект памятника труженикам тылаВ Хабаровске выберут проект памятника труженикам тылаФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске закончился прием проектов памятника труженикам тыла. На конкурс поступило 10 работ, из которых с 7 по 10 апреля конкурсная комиссия определит лучшую. Итоги конкурса огласят 7 мая.

- Установить монумент предложили хабаровские ветераны. Их инициативу поддержал мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Участников конкурса, которые войдут в тройку победителей, ждут денежные призы: за первое место - 150 тысяч рублей, за второе - 120 тысяч рублей и за третье - 90 тысяч рублей. Будут и поощрительные премии по 50 тысяч рублей для участников, представивших достойные проекты, но не занявших призовые места, - рассказали в городской администрации.

Памятник собираются разместить в сквере площади «Город воинской славы». Таким образом отметят трудовой подвиг хабаровчан в годы Великой Отечественной, который действительно был великим.

Напомним, в первые дни войны более 25 тысяч наших земляков записались добровольцами и ушли на фронт. Их места на производстве заняли женщины, подростки и старики. Европейская часть СССР была оккупирована, обеспечивать фронт техникой и продовольствием пришлось жителям Сибири и Дальнего Востока. Всю промышленность этих регионов поставили в экстренном порядке на военные рельсы, отменили отпуска и выходные, рабочий день длился 12-14 часов. Люди перевыполняли и без того огромный план на 200, 300, 500, а иногда даже на тысячу процентов.

Хабаровчане жертвовали свои личные сбережения на нужды фронта. Первый взнос - более 20 тысяч рублей - на открытый в Госбанке спецсчет сделали комсомольцы завода имени Горького. Деньги тратили на покупку военной техники и отправки ее на фронт. Пионеры Хабаровска собрали деньги на строительство боевого самолета «Хабаровский пионер». Их поддержали подростки из других дальневосточных городов. На разных фронтах воевала техника, купленная на средства горожан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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