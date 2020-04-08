Попытка перейти дорогу вне «зебры» закончилась травмами для хабаровчанки

8 Апр 2020 2020-04-08T05:15:50+03:00

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В Хабаровске в минувшие сутки, 7 апреля, на улице Промышленной под колеса иномарки попала горожанка. По предварительной информации, женщина переходила дорогу в неположенном месте, водитель автомобиля Toyota Corolla Axio не успел сориентироваться и сбил нерадивого пешехода.

- После аварии у женщины диагностировали ушибленную рану головы, ушиб левой голени. В отношении горожанки составили административный протокол, - рассказал информированный источник. - Также административный протокол составили в отношении водителя иномарки, который, как выяснилось, сел за руль, будучи нетрезвым.

Автолюбителей города убедительно просят соблюдать правила дорожного движения, выполнять требования дорожной разметки и сигналов светофоров. По возможности во время самоизоляции отложите поездки на дальние расстояния. Позаботьтесь о своем здоровье.

ИСТОЧНИК KP.RU