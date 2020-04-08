В заповеднике на территории ЕАО разгорелся пожар

8 Апр 2020 2020-04-08T05:58:25+03:00

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В Еврейской автономной области у пожарных началась, в прямом смысле слова, горяча пора. Число выездов за сутки достигает 40. Тушить приходится палы сухой травы. Так, шестого апреля пожарным расчетам пришлось 20 раз выехать в Биробиджан и Биробиджанский район, восемь раз - в Смидовичский район, по два-три раза в Ленинский, Октябрьский и Облученский районы.

- За минувшие сутки огнеборцы работали на ликвидации шести природных пожаров. Огонь разыгрался в 22 километрах юго-западнее поселка Валдгейм, в 60 километрах от села Преображеновка, в 34 километрах от поселка Смидович, в 34 километрах от поселка Будукан, в 35 километрах от поселка Кирга и в государственном природном заповеднике «Бастак» в 18 километрах от поселка Ольгохта, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО.

Отметим также, что за нарушение правил пожарной безопасности в регионе уже привлекли к ответственности 22 человека. В качестве наказания назначают штрафы гражданам от двух до трех тысяч рублей, должностным лицам - от шести до 15 тысяч рублей, предпринимателям без образования юридического лица от 20 тысяч рублей до 30 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU