2020-04-08T06:17:03+03:00
Общество

В Биробиджане ввели особый противопожарный режим

Жителям настоятельно рекомендуют соблюдать меры безопасности
Александр ШТААЛЬ
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В Биробиджане ввели особый противопожарный режимВ Биробиджане ввели особый противопожарный режимФото: Влад КОМЯКОВ
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В Биробиджане ввели особый противопожарный режим. Это значит, что теперь категорически нельзя проводить огневые и пожароопасные работы, в том числе разводить костры, сельскохозяйственные палы, выжигать полосы отвода автомобильных и железных дорог, сжигать мусор.

- Также нельзя бросать горящие спички, окурки, оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы, например, бумагу, ткань, паклю, вату и другие предметы. Пожалуйста, не засоряйте леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором, - прокомментировали в городской администрации.

Во время действия особого противопожарного периода действует ограничение на посещение населением лесов. Напомним, за поджоги сухой травы, растительности, которые могут стать причиной природных пожаров, предусмотрена административная и уголовная ответственность. В качестве наказания выписывают штраф гражданам от двух тысяч до четырех тысяч рублей, должностным лицам - от 15 тысяч до 30 тысяч рублей, юридическим лицам - от 400 тысяч до 500 тысяч рублей.

При обнаружении возгорания, пожалуйста, позвоните в экстренные дежурные службы по номеру Единой дежурно-диспетчерской службы Биробиджана 2-22-85 или «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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