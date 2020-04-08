2020-04-08T11:01:20+03:00
Общество

В Комсомольском районе Хабаровского края закрыли ледовые переправы

На временных трассах появилась вода, структура льда стала хрупкой
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Комсомольском районе Хабаровского края закрыли ледовые переправыВ Комсомольском районе Хабаровского края закрыли ледовые переправыФото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю
Изменить размер текста:

В Комсомольском районе Хабаровского края закрыли ледовую переправу на 114 километре автодороги Селихино - Николаевск -на- Амуре. По итогу обследования проверяющие констатировали, что на поверхности временной трассы появилась вода, а структура льда стала более хрупкой, появились трещины.

- Лед приобрел игольчатую структуру и не способен выдержать вес автомобиля. Сотрудники обслуживающей организации выставили запрещающие проезд знаки, - рассказал Петр Шестаков, госинспектор инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Комсомольскому району.

Сейчас в крае продолжают функционировать только девять переправ. Из них три в Аяно-Майском районе, четыре в Охотском и по одной в Верхнебуреинском и Николаевском районах. Жителей края и автолюбителей убедительно просят не выходить и не выезжать на лед там, где это уже запрещено. Пожалуйста, не рискуйте своими жизнью и здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 8 апреля 2020 года
Виртуальный тур по заповеднику подготовили в Хабаровском крае
Врачи в Хабаровске получат еще три машины от мэрии
В Хабаровске за день на пожарах один человек выжил, женщина погибла
«Спортмастер» частично приостановил торговлю в Хабаровске
Россельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края дистанционные услуги
Экстренно эвакуируют в Хабаровск пациентов, у которых подозревают коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 апреля 2020 года
Новые инициативы «Ростелекома» для жителей Хабаровска
В Комсомольском районе Хабаровского края закрыли ледовые переправы
В Хабаровске 18-летний горожанин доехал на угнанном авто до аварии
В Биробиджане ввели особый противопожарный режим
В заповеднике на территории ЕАО разгорелся пожар
Попытка перейти дорогу вне «зебры» закончилась травмами для хабаровчанки
В Хабаровске выберут проект памятника труженикам тыла
Жителей Хабаровского края освободят от пени за просрочку оплаты ЖКХ и капремонта
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 8 апреля 2020 года
Часть жителей Хабаровска в ночь на 8 апреля осталась без электричества
Машины скорой помощи продезинфицировали в Хабаровске
Звездопад увидят жители Хабаровского края во второй половине апреля
На мать в ЕАО составили протокол за переход железной дороги
Лжесотрудники Роспотребнадзора продают документы в Хабаровском крае
Почти 150 литров алкоголя уничтожат в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае 8 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 7 апреля 2020 года
У пьяного мотоциклиста с ружьем в ЕАО дома нашли наркотики