В Комсомольском районе Хабаровского края закрыли ледовые переправы

8 Апр 2020 2020-04-08T11:01:20+03:00

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В Комсомольском районе Хабаровского края закрыли ледовую переправу на 114 километре автодороги Селихино - Николаевск -на- Амуре. По итогу обследования проверяющие констатировали, что на поверхности временной трассы появилась вода, а структура льда стала более хрупкой, появились трещины.

- Лед приобрел игольчатую структуру и не способен выдержать вес автомобиля. Сотрудники обслуживающей организации выставили запрещающие проезд знаки, - рассказал Петр Шестаков, госинспектор инспекторского отделения ГИМС МЧС России по Комсомольскому району.

Сейчас в крае продолжают функционировать только девять переправ. Из них три в Аяно-Майском районе, четыре в Охотском и по одной в Верхнебуреинском и Николаевском районах. Жителей края и автолюбителей убедительно просят не выходить и не выезжать на лед там, где это уже запрещено. Пожалуйста, не рискуйте своими жизнью и здоровьем.

ИСТОЧНИК KP.RU