2020-04-08T11:00:34+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 апреля 2020 года

На карантине находятся 300 горожан, вернувшихся из-за рубежа
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 апреля 2020 года ФОТО: Минздрав Хабаровского краяСитуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 апреля 2020 года ФОТО: Минздрав Хабаровского края
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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 апреля 2020 года - количество подтвержденных заболеваний COVID-19 в городе 0. На карантине находятся 300 человек, вернувшихся из-за границы. Еще трех человек наблюдают врачи в стационаре. У остальных, вернувшихся из-за границы комсомольчан, карантинный срок, продолжительностью 14 дней, закончен.

Как отметили в пресс -службе городской администрации, с 1 марта по 8 апреля в город прибыли 702 комсомольчанина. Все они приехали из стран, где выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Хабаровском крае уже зафиксировали один летальный случай - погибла пожилая пациентка. Она находилась на лечении с 30 марта. По предварительной информации женщина заразилась после того, как контактировала с людьми, приехавшими из Испании. При этом в крае есть и хорошие новости - три человека вылечились и выписались из медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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