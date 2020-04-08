2020-04-08T10:56:52+03:00
Экономика

Россельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края дистанционные услуги

Специалисты банка анонсируют возможности биометрической системы и «Голосового помощника»
Евгения МОЛОТОВА
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Россельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края дистанционные услуги ФОТО: РоссельхозбанкРоссельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края дистанционные услуги ФОТО: Россельхозбанк
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В связи с введением ряда ограничительных мер в условиях распространения коронавирусной инфекции Россельхозбанк расширил возможности по дистанционному предоставлению финансовых услуг физическим лицам.

Для действующих клиентов РСХБ запущен новый автоматизированный сервис «Голосовой помощник» на основном номере контакт-центра 8-800-100-0-100, а также на коротком номере 7787 для абонентов Билайн, МТС, МегаФон и Теле2 (звонок по России - бесплатный). Теперь с помощью «Голосового помощника» можно получать информацию о состоянии своего счета, операциям по счету или карте, платежам по кредиту (при наличии установленного «кодового слова»). Чтобы получить ответ на самые популярные вопросы, клиентам совершенно не обязательно идти в офис или даже разговаривать с живым оператором контакт-центра. Не нужно нажимать комбинации кнопок или бродить по длинному голосовому меню - достаточно просто сказать «голосом» интересующую тему или вопрос, и «помощник» сам предоставит вам ответ.

Действующие клиенты банка также могут установить мобильное приложение (доступно в App Store и Google Play) или зайти в личный кабинет интернет-банка РСХБ на https://online.rshb.ru и совершать различные операции: перевести денежные средства, например, родственникам или знакомым по номеру телефона или карты; погасить кредит или оплатить коммунальные услуги. В том числе через дистанционные каналы банка возможно разместить денежные средства во вклад или накопительный счет.

Для новых клиентов с января 2020 года возможно открыть счет или вклад в Россельхозбанке и совершать все финансовые операции, не выходя из дома в любое время с помощью Единой биометрической системы (ЕБС). Граждане РФ, зарегистрированные на портале Госуслуги и ранее посетившие офис любого банка для сдачи биометрических образцов ЕБС (лицо и голос), имеют возможность стать клиентом банка дистанционно с использованием компьютера или мобильного устройства.

Сервис доступен на странице входа в интернет-банк https://online.rshb.ru - «Регистрация через Госуслуги», а в случае использования смартфона или планшета достаточно скачать в Google Play или App Store приложение «Биометрия», разработанное ПАО «Ростелеком» (оператором ЕБС), и мобильное приложение банка. Далее, используя функцию «регистрация через Госуслуги», можно подтвердить личность по биометрическим данным.

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