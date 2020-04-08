2020-04-08T10:54:03+03:00
Общество

«Спортмастер» частично приостановил торговлю в Хабаровске

Два магазина из трех закрыты из-за коронавируса
Александр ШТААЛЬ
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«Спортмастер» частично приостановил торговлю в Хабаровске«Спортмастер» частично приостановил торговлю в ХабаровскеФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске в связи с угрозой коронавируса частично приостановлена торговля в магазинах «Спортмастер». Работу поставили на «стоп» в двух из трех гипермаркетов, третий, расположенный в ТЦ «Подсолнух», пока продолжает функционировать. Здесь выдают заказы, оформленные через интернет.

- Магазины не работают согласно постановлению правительства Хабаровского края. Как только отменят режим самоизоляции, всех сотрудников вернут на работу, - прокомментировал Антон Валтусов, начальник отдела магазина сети «Спортмастер».

Отметим также, что власти региона уже озвучили свою позицию относительно того, чтобы разрешить некоторым предпринимателям возобновить работу. Например, парикмахерские, салоны красоты и другие организации, специализирующиеся на бытовом обслуживании, могут работать. При этом клиентов они будут обслуживать только по предварительной записи, не более двух-трех человек в зале.

ИСТОЧНИК KP.RU

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