«Спортмастер» частично приостановил торговлю в Хабаровске

8 Апр 2020 2020-04-08T10:54:03+03:00

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В Хабаровске в связи с угрозой коронавируса частично приостановлена торговля в магазинах «Спортмастер». Работу поставили на «стоп» в двух из трех гипермаркетов, третий, расположенный в ТЦ «Подсолнух», пока продолжает функционировать. Здесь выдают заказы, оформленные через интернет.

- Магазины не работают согласно постановлению правительства Хабаровского края. Как только отменят режим самоизоляции, всех сотрудников вернут на работу, - прокомментировал Антон Валтусов, начальник отдела магазина сети «Спортмастер».

Отметим также, что власти региона уже озвучили свою позицию относительно того, чтобы разрешить некоторым предпринимателям возобновить работу. Например, парикмахерские, салоны красоты и другие организации, специализирующиеся на бытовом обслуживании, могут работать. При этом клиентов они будут обслуживать только по предварительной записи, не более двух-трех человек в зале.

ИСТОЧНИК KP.RU