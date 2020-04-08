2020-04-08T09:47:45+03:00
Общество

В Хабаровске за день на пожарах один человек выжил, женщина погибла

Происшествия случились практически одновременно в разных домах
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске за день на пожарах один человек выжил, женщина погиблаВ Хабаровске за день на пожарах один человек выжил, женщина погиблаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске огнеборцы ликвидировали почти одновременно два пожара. Первое возгорание случилось днем 8 апреля в четырехэтажном жилом доме по улице Краснодарской. Подмога на место происшествия прибыла в считанные минуты.

- Выяснилось, что очаг горения находится в одной из квартир на первом этаже. Когда огнеборцы прибыли, на улицу самостоятельно эвакуировали 10 человек. Во время разведки пожарные обнаружили, что горят домашние вещи. С места пожара спасли мужчину, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Хабаровскому краю.

Пострадавший отравился продуктами горения. Его на машине скорой помощи доставили в больницу. Втрое возгорание тушили также днем в пятиэтажке на улице Барабинской. Огнеборцы по прибытии увидели задымление на балконе в квартире последнего этажа дома. Они вскрыли дверь в жилье, провели разведку и начали тушить возгорание. В помещении находилась женщина, которую передали бригаде скорой помощи. Однако спасти ее жизнь не удалось.

Причины обоих возгораний устанавливают. На месте работают сотрудники следственных органов, а также Государственного пожарного надзора МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 8 апреля 2020 года
Виртуальный тур по заповеднику подготовили в Хабаровском крае
Врачи в Хабаровске получат еще три машины от мэрии
В Хабаровске за день на пожарах один человек выжил, женщина погибла
«Спортмастер» частично приостановил торговлю в Хабаровске
Россельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края дистанционные услуги
Экстренно эвакуируют в Хабаровск пациентов, у которых подозревают коронавирус
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре на 8 апреля 2020 года
Новые инициативы «Ростелекома» для жителей Хабаровска
В Комсомольском районе Хабаровского края закрыли ледовые переправы
В Хабаровске 18-летний горожанин доехал на угнанном авто до аварии
В Биробиджане ввели особый противопожарный режим
В заповеднике на территории ЕАО разгорелся пожар
Попытка перейти дорогу вне «зебры» закончилась травмами для хабаровчанки
В Хабаровске выберут проект памятника труженикам тыла
Жителей Хабаровского края освободят от пени за просрочку оплаты ЖКХ и капремонта
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 8 апреля 2020 года
Часть жителей Хабаровска в ночь на 8 апреля осталась без электричества
Машины скорой помощи продезинфицировали в Хабаровске
Звездопад увидят жители Хабаровского края во второй половине апреля
На мать в ЕАО составили протокол за переход железной дороги
Лжесотрудники Роспотребнадзора продают документы в Хабаровском крае
Почти 150 литров алкоголя уничтожат в Хабаровском крае
Обстановка в Хабаровском крае 8 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 7 апреля 2020 года
У пьяного мотоциклиста с ружьем в ЕАО дома нашли наркотики