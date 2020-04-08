8 Апр 2020 2020-04-08T09:47:45+03:00

В Хабаровске за день на пожарах один человек выжил, женщина погибла Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Хабаровске огнеборцы ликвидировали почти одновременно два пожара. Первое возгорание случилось днем 8 апреля в четырехэтажном жилом доме по улице Краснодарской. Подмога на место происшествия прибыла в считанные минуты.

- Выяснилось, что очаг горения находится в одной из квартир на первом этаже. Когда огнеборцы прибыли, на улицу самостоятельно эвакуировали 10 человек. Во время разведки пожарные обнаружили, что горят домашние вещи. С места пожара спасли мужчину, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС Росси по Хабаровскому краю.

Пострадавший отравился продуктами горения. Его на машине скорой помощи доставили в больницу. Втрое возгорание тушили также днем в пятиэтажке на улице Барабинской. Огнеборцы по прибытии увидели задымление на балконе в квартире последнего этажа дома. Они вскрыли дверь в жилье, провели разведку и начали тушить возгорание. В помещении находилась женщина, которую передали бригаде скорой помощи. Однако спасти ее жизнь не удалось.

Причины обоих возгораний устанавливают. На месте работают сотрудники следственных органов, а также Государственного пожарного надзора МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU