2020-04-08T10:43:51+03:00
Общество

Врачи в Хабаровске получат еще три машины от мэрии

Автомобили направят участковым терапевтам горбольницы №10
Александр ШТААЛЬ
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Врачи в Хабаровске получат еще три машины от мэрииВрачи в Хабаровске получат еще три машины от мэрииФото: Администрация Хабаровска
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Врачи в Хабаровске получат еще три машины от мэрии. Такое решение приняли участники заседания оперативного городского штаба по борьбе с распространением COVID-19. Автомобили выделят для врачей поликлиники больницы №10, участковым терапевтам.

- Легковые автомобили марок Mercedes и Nissan из автопарка администрации города поступили врачам вчера, 7 апреля. Медики уже ездили на вызовы сегодня. Водителей обеспечили антисептиками и средствами индивидуальной защиты в целях безопасности, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Ранее сообщалось, что из муниципального автопарка хабаровским врачам выделили 10 автомобилей. Их закрепили за несколькими поликлиникам города. Кроме того, мэрия ежедневно выделяет по два-три автомобиля для волонтеров, которые развозят лекарства и продукты пожилым горожанам, находящимся на самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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