Виртуальный тур по заповеднику подготовили в Хабаровском крае

8 Апр 2020 2020-04-08T10:54:47+03:00

Это еще один способ скрасить время в самоизоляции

Изменить размер текста: A A

Жителей Хабаровского края приглашают в тур по заповеднику «Комсомольский». К слову, это никак не будет противоречить режиму самоизоляции, потому что путешествие будет виртуальным. Все что нужно, чтобы попасть на экскурсию, это перейти по ссылке.

- Сплавной маршрут проходит по священной для коренных малочисленных народов реке Горин. Виртуальный тур подготовили сотрудники студии «PANORAMA –DV». С его помощью жители смогут быть ближе к природе, не выходя из дома, - рассказали в ФГБУ «Заповедное Приамурье».

Напомним, в регионе действует режим самоизоляции. Жителей убедительно просят не выходить из дома без лишней необходимости. Если вы все же оказались на улице, не забывайте держать дистанцию по отношению к другим людям не менее полутора метров. Не забывайте про меры профилактики - чаще мойте руки, проветривайте помещения и делайте влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU