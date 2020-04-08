8 Апр 2020 2020-04-08T11:30:50+03:00

Изменить размер текста: A A

Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 8 апреля 2020 года: в регионе зафиксировали первую гибель пациентки, зараженной COVID-19, а количество подтвержденных диагнозов увеличилось до 24. Сегодня официально подтвердили восемь новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

- Среди пациентов четыре человека старше 65 лет, в том числе двое старше 80 лет. Ранее все восемь человек контактировали с зараженными. Они находились в изоляции на дому или были ранее госпитализированы в инфекционный госпиталь по клиническим показаниям, - прокомментировали в региональном минздраве. - Отметим также, что у двух пациентов заболевание протекает в тяжелой форме, один из них без отрицательной динамики находится на ИВЛ.

Напомним также, что в Комсомольске-на-Амуре на 8 апреля 2020 года не зарегистрировано ни одного случая заражения COVID-19. В мэрии Хабаровска выделили еще три машины в помощь врачам. В краевой столице продолжают дезинфицировать общественные пространства и социально-значимые объекты. Также бортом санрейса из Ульчского района экстренно эвакуируют пациентов, у которых подозревают коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU