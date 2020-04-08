2020-04-08T12:08:18+03:00
Общество

В Хабаровском крае осталось обеспечить жильем двух ветеранов

На эти цели из региона выделили из федеральной казны 6,7 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровском крае осталось обеспечить жильем двух ветерановВ Хабаровском крае осталось обеспечить жильем двух ветерановФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Хабаровский край получит деньги на решение жилищных вопросов ветеранов. Из федеральной казны на эти цели выделили 6,7 миллионов рублей. Между тем, в регионе осталось всего два ветерана, которым предстоит получить квартиры.

- Один из претендентов - это участник Великой Отечественной войны, второй – один из членов семьи умершего участника ВОВ, которым по закону тоже положена льгота. В этом году оба человека будут обеспечены квадратными метрами, - рассказали в краевом министерстве ЖКХ.

Напомним, в прошлом году жильем обеспечили 11 ветеранов в крае. Пять из них получили единовременную выплату на покупку или строительство, а шесть – готовое жилье по договору социального найма. На реализацию государственных полномочий по обеспечению жильем ветеранов в Хабаровском крае в целом израсходовали 1,8 миллиардов рублей, из которых 1,3 миллиарда – это субвенции федерального бюджета, остальное –деньги регионального бюджета. В общей сложности с 2005 года жилье получили одна тысяча 155 ветеранов, в том числе 423 участника и инвалида Великой Отечественной войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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