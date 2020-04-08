2020-04-08T13:07:18+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 апреля 2020 года

Количество зараженных достигло шести человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 апреля 2020 годаСитуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 апреля 2020 года – количество зараженных увеличилось до шести человек. У них официально подтвердили COVID-19, по трем из этих пациентов положительные результаты тестов получили сегодня. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

Отметим также, что под наблюдением врачей сейчас находятся 326 человек. Напомним, в регионе работает горячая линия с 9:00 до 21:00. Специалисты отвечают на вопросы населения телефонам (42622) 4-08-06 и (42622)4-07-89.

Жителей региона убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики – чаще мыть руки, проветривать помещения, делать влажную уборку. Если вы оказались на улице, пожалуйста, соблюдайте дистанцию по отношению к другим людям не менее полутора метров. Убедительная просьба при поиске информации по ситуации с коронавирусом в области использовать только проверенные источники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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