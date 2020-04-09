Обстановка в Хабаровском крае 9 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон

9 Апр 2020 2020-04-09T01:19:18+03:00

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По прогнозам специалистов «Дальневосточное УГМС», сегодня, 9 апреля 2020 года опасных метеорологических явлений не будет. В Хабаровске осадки не ожидаются, температура ночью от -2 до -4, днем от +9 до +11, ветер северо-восточный 7-12 м/с. На юге края местами небольшой снег ночь, а днем без осадков, столбик термометра будет в пределах от -5 до 0 ночью и от +6 до +13 днем, ветер северный, северо-восточный 8-13 м/с. В центральных районах без существенных осадков, температура ночью от 0 до -13, днем от +2 до +14, ветер северный, северо-западный 5-14 м/с, На севере региона осадки не ожидаются, температура ночью от -9 до +1, днем от +4 до +12, ветер западный, северо-западный 5-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 8 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. В крае не зафиксировали превышение допустимых уровней радиационного фона.

С вероятностью 0,3 возможно повышение сезонного уровня заболеваемости ОРВИ до локального характера, без достижения критериев ЧС. Причины – сезонность. С вероятностью 0,5 возможна угроза заноса вируса коронавирусной инфекции на всю территорию края.

Ежедневный прогноз предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю. Для его составления использовали данные ВЦМП, КЦМП, УГМС, ЦГМС, территориального управления Роспотребнадзора по Хабаровскому краю.

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ИСТОЧНИК KP.RU