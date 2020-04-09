9 Апр 2020 2020-04-09T02:26:07+03:00

Число выздоровевших от коронавируса в Хабаровске на утро 9 апреля 2020 года увеличилось до шести ФОТО: Минздрав Хабаровского края

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В Хабаровском крае снова хорошие новости: число выздоровевших от коронавируса в Хабаровске на утро 9 апреля 2020 года увеличилось до шести. Об этом сообщили накануне вечером в региональном минздраве. Всех излечившихся выписали из хабаровского инфекционного госпиталя после того, как врачи получили отрицательные результаты обследования на COVID-19.

В целом в регионе зафиксировали 24 случая заражения. Из них шесть выздоровевших выписали домой, одна пациентка скончалась, лечение получают 17 человек.

Напомним, в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. Жителей убедительно просят оставаться дома и не выходить на улицу без особой на то нужды. Если покинуть жилье все-таки пришлось, не забывайте про дистанцию относительно других людей. Она должна быть не меньше полутора метров. В целях профилактики чаще мойте руки, проветривайте помещение, проводите влажную уборку.

ИСТОЧНИК KP.RU