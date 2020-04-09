Стройкомпания в Биробиджане вернула крупный долг налоговой

9 Апр 2020 2020-04-09T02:24:56+03:00

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Стройкомпания в Биробиджане накопила долги перед налоговой инспекцией. В общей сложности организация не доплатила больше 800 тысяч рублей. Так как со стороны неплательщика не было никаких действий по решению этого вопроса, проблему решали через суд.

- Судебным решением руководство предприятия обязали долг оплатить. Однако и в этом случае руководство должника-организации не спешило решать вопрос. Тогда началось исполнительное производство, - прокомментировали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

Вместе с тем судебный пристав-исполнитель направил запросы в регистрирующие органы и кредитные организации, чтобы установить имущественное положение должника. Выяснилось, что у организации есть расчетный счет в банке, на который регулярно поступают деньги. Тогда взыскивать эти средства стали в принудительном порядке. Во исполнение постановления о взыскании банк перечислил на депозитный счет отдела судебных приставов необходимую сумму. На этом разбирательства по данному вопросу закончились.

ИСТОЧНИК KP.RU