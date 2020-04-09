Пьяному пассажиру не дали улететь из Хабаровска в Иркутск

9 Апр 2020 2020-04-09T02:55:34+03:00

Нарушителю не разрешили подняться на борт, а позже доставили в полицию

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В Хабаровске пассажира буквально выгнали из самолета, который должен был вылететь из краевой столицы в Иркутск. Причина тому нетрезвое состояние 29-летнего нарушителя. В таком виде он поднялся на борт, однако командир воздушного судна не допустил его к полету.

- Потом об инциденте сообщили хабаровским транспортным полицейским, а те в свою очередь доставили пассажира в дежурную часть. Проведенное медицинское освидетельствование показало концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом правонарушителем воздухе 1,2 промилле, - прокомментировали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении нарушителя составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. В качестве наказания ему могут выписать штраф.

Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать правила поведения в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU