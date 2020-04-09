2020-04-09T02:55:34+03:00
Общество

Пьяному пассажиру не дали улететь из Хабаровска в Иркутск

Нарушителю не разрешили подняться на борт, а позже доставили в полицию
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Пьяному пассажиру не дали улететь из Хабаровска в ИркутскПьяному пассажиру не дали улететь из Хабаровска в ИркутскФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В Хабаровске пассажира буквально выгнали из самолета, который должен был вылететь из краевой столицы в Иркутск. Причина тому нетрезвое состояние 29-летнего нарушителя. В таком виде он поднялся на борт, однако командир воздушного судна не допустил его к полету.

- Потом об инциденте сообщили хабаровским транспортным полицейским, а те в свою очередь доставили пассажира в дежурную часть. Проведенное медицинское освидетельствование показало концентрацию паров этилового спирта в выдыхаемом правонарушителем воздухе 1,2 промилле, - прокомментировали в пресс- службе УТ МВД России по ДФО.

В отношении нарушителя составили административный протокол за появление в общественных местах в состоянии опьянения. В качестве наказания ему могут выписать штраф.

Жителей и гостей города убедительно просят соблюдать правила поведения в общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Комсомольске-на-Амуре нашелся пропавший ребенок
Военные подключились к дезинфекции в Хабаровске
Комсомольчане всем миром спасают мини-зоопарк во время самоизоляции
Семь ледовых переправ закрыли в Хабаровском крае на 9 апреля 2020 года
В Комсомольске-на-Амуре ищут пропавшего ребенка
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 9 апреля 2020 года
Пассажир перевернувшейся машины погиб в Хабаровском крае
На севере Хабаровского края курсируют судна на воздушных подушках
Пьяному пассажиру не дали улететь из Хабаровска в Иркутск
Стройкомпания в Биробиджане вернула крупный долг налоговой
Число выздоровевших от коронавируса в Хабаровске на утро 9 апреля 2020 года увеличилось до шести
Обстановка в Хабаровском крае 9 апреля 2020 года: погода, заболеваемость, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 8 апреля 2020 года
В Хабаровском крае осталось обеспечить жильем двух ветеранов
Коронавирус в Хабаровском крае, последние новости на вечер 8 апреля 2020 года
Виртуальный тур по заповеднику подготовили в Хабаровском крае
Врачи в Хабаровске получат еще три машины от мэрии
В Хабаровске за день на пожарах один человек выжил, женщина погибла
«Спортмастер» частично приостановил торговлю в Хабаровске
Россельхозбанк предлагает жителям Хабаровского края дистанционные услуги