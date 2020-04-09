2020-04-09T03:24:13+03:00
Общество

На севере Хабаровского края курсируют судна на воздушных подушках

Это альтернативный способ перевозки людей в связи с закрытием ледовых переправ
Александр ШТААЛЬ
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На севере Хабаровского края курсируют судна на воздушных подушкахНа севере Хабаровского края курсируют судна на воздушных подушкахФото: Правительство Хабаровского края
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В Николаевском районе Хабаровского края начались перевозки людей на воздушных подушках. Это решение приняли в связи с закрытием переправы с 8 апреля 2020 года. Альтернативные перевозки организует перевозчик В.И. Папулов с 8 до 17 часов.

- Судна на воздушной подушке будут курсировать между городским причалом Николаевска-на-Амуре и селом Подгорное. Местных жителей также предупреждают о новых правилах пассажирских перевозок, - прокомментировали в администрации Николаевского района.

Так, в связи с угрозой распространения коронавируса перевозчик организует проверку документов пассажиров, удостоверяющих личность. Также перед посадкой будут измерять температуру, а за один рейс планируют перевозить не больше шести человек. После каждого рейса транспорт будут обрабатываться дезинфицирующими средствами. Более подробная информация у диспетчера по телефону 89294037513.

ИСТОЧНИК KP.RU

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