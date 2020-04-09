Пассажир перевернувшейся машины погиб в Хабаровском крае

9 Апр 2020 2020-04-09T03:49:10+03:00

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В Хабаровском крае в минувшие понедельник, 6 апреля, случилась жуткая авария. В Амурском районе на технологическом проезде линейной части магистрального трубопровода нефтеперекачивающей станции с дороги вылетела машина Nissan Terrano. Она уехала в кювет и перевернулась. По предварительным данным, водитель, личность которого пока не удалось установить, направлялся в сторону станции «Сельгон» со стороны поселка Литовко. Во время пути он не справился с управлением, случилась авария.

Как сообщили в краевой Госавтоинспекции, в результате происшествия пассажир погиб на месте. Автолюбителей в регионе убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машинами. Соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования сигналов светофора и дорожной разметки.

По возможности на время действия режима самоизоляции оставайтесь дома.

ИСТОЧНИК KP.RU